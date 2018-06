Einbrecher und Diebe schlugen am Wochenende vielerorts in Salzburg zu

Die Täter hatten es vor allem auf Bargeld, Schmuck, aber auch auf Fahrräder abgesehen.

Gleich fünf Opferstöcke haben am Wochenende unbekannte Täter in der Pfarrkirche von Rauris und der angrenzenden Michaelskapelle geknackt und daraus Bargeld gestohlen.

Ebenso unerkannt konnten jene Einbrecher flüchten, die am Wochenende in ein Einfamilienhaus in Oberalm eingedrungen waren. Dort durchsuchten sie nach Darstellung der Polizei vom Keller bis zum Obergeschoß jeden einzelnen Raum und dürften Schmuck und Münzen erbeutet haben.

In Bürmoos entkamen Einbrecher aus einem Einfamilienhaus mit Bargeld. Auch von diesen Tätern fehlt bislang jede Spur.

In der Stadt Salzburg waren Einbrecher besonders aktiv: Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Salzburg-Parsch fehlt Schmuck in noch unbekannter Höhe. Im Stadtteil Maxglan hatten es unbekannte Täter auf Fahrräder abgesehen. Sie brachen dabei insgesamt 14 Kellerabteile auf und erbeuteten teils hochwertige Fahrräder.

In Fusch an der Glocknerstraße verschwanden aus zwei Rennräder im Wert von mehreren tausend Euro aus einem unversperrten Schuppen. Auch hier fehlt von den Tätern jede Spur.

(SN)