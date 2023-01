Einbrecher wollte in eine Firma im Flachgau einbrechen - und wurde überrascht

Der Einbrecher flüchtete durch ein Fenster der Firma, nachdem er von einer Mitarbeiterin überrascht wurde.

Am Samstagabend kam es in Seekirchen (Flachgau) zu einem versuchten Einbruch. Ein Unbekannter brach laut Polizei in eine Firma ein. Er soll sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zugang verschafft haben.

Doch der Einbrecher musste feststellen, dass er im Gebäude keineswegs allein war. Der Täter wurde von einer Angestellten wohl überrascht, er flüchtete daraufhin wieder aus dem Gebäude - wieder durch das Fenster, über das er zuvor in die Firma eingestiegen war. Der Täter ist unbekannt. Die Ermittlungen sind laut Polizeiaussendung im Gange.