Einbrecher waren in Kuchl am Werk (Symbolbild).

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht auf Mittwoch in die Volksschule Kuchl eingedrungen, indem sie die Fluchttür des Turnsaals aufbrachen. Gestohlen wurde nach Information der Polizei Bargeld in bislang unbekannter Höhe und ein Laptop.

Im Zuge der Tathandlungen wurden mehrere Schlösser, Türblätter und Türstöcke beschädigt. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sicherte die Spuren am Tatort.