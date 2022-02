Einbruch in ein Hotel in Bad Gastein: Polizei fahndet nach sechs irischen Urlaubern

Die sechs Männer sollen Ende Jänner in ein ehemaliges Hotel in Bad Gastein eingebrochen sein. Die Schadenssumme beläuft sich laut Polizei auf einen fünfstelligen Eurobetrag.

Die Polizei Salzburg sucht nach sechs irischen Touristen, die Ende Jänner in ein ehemaliges Hotel in Bad Gastein eingebrochen sein sollen. Ein Wohnungseigentümer meldete Ende Jänner, dass in das Hotel eingebrochen wurde. Dabei seien mehrere Türen aufgebrochen und Werkzeug gestohlen worden.

Die Polizei geht nun davon aus, dass es sich bei den Tätern um sechs 20-jährige Iren handelt, die in diesem Zeitraum in Bad Gastein auf Urlaub waren. Sie sollen in der Nacht auf den 27. Jänner in das Gebäude eingebrochen und 24 Türen aufgebrochen haben. Nach der Tag sollen die Iren den Urlaub unmittelbar beendet haben. Weitere Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen laufen. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag.