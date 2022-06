Täter verschafften sich Zutritt durch die Terrassentüre.

Unbekannte Täter brachen am Freitag in eine Erdgeschoßwohnung in Salzburg-Gnigl ein. Die Täter zwängten eine gekippte Terrassentüre auf und gelangten so in die Wohnung. Gestohlen wurden ein Tablet und andere Gegenstände. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Ermittlungen laufen.