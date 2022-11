Einbruch in Geschäft in Bischofshofen: Täter flüchteten ohne Beute

Die Täter lösten die Alarmanlage des Geschäftslokals im Zentrum von Bischofshofen aus. Sie flüchteten ohne Beute. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag in ein Geschäft im Zentrum von Bischofshofen ein. Sie hebelten die Eingangstüre auf, doch nachdem sie in das Geschäft eingestiegen waren, lösten sie die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten ohne Beute, heißt es in einer Aussendung der Polizei Salzburg. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief vorerst negativ. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizei Bischofshofen geführt.