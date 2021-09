Einbruch in Großarler Volksschule: Vier Pinzgauer kamen nicht weit

Einer aufmerksamen Bürgerin fielen die tanzenden Lichter von Taschenlampen in der Volksschule Großarl auf. Sie schlug Alarm.

Am Samstag gegen 23 Uhr verständigte eine Anrainerin die Polizei: In die Volksschule Großarl sei eingebrochen worden. Die Anruferin habe gesehen, wie vier Personen mit Taschenlampen im Gebäude unterwegs waren und die Schule mit Gegenständen verlassen hätten, berichtet die Polizei. Auch das Kennzeichen des Autos, mit dem das Quartett davonfuhr, merkte sich die Salzburgerin. Aufgrund der Angaben wurde sofort eine Fahndung eingeleitet. Das Fluchtfahrzeug konnte schließlich kurz vor Mitternacht bei einem Kontrollpunkt in St. Johann/Alpendorf angehalten werden. Im Auto befanden sich vier Pinzgauer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren - drei Männer und eine Frau. Die Verdächtigen wurden nach der ersten Einvernahme in das Polizeianhaltezentrum Salzburg überstellt. Der entstandene Schaden stehe laut Polizei noch nicht fest. Weitere Erhebungen seien erforderlich.