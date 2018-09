Einbruch in Lokal in St. Johann - Opferstöcke im Pinzgau aufgebrochen

Ein Diebstahl von Bargeld in einem Lokal in der Stadt Salzburg, ein Einbruch in einem Lokal im Pongau und aufgebrochene Opferstöcke im Pinzgau beschäftigten die Polizei in den vergangenen Tagen.

SN/robert ratzer Im Herbst beginnt nun wieder die Zeit der Dämmerungseinbrüche (Symbolbild).