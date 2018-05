Einbruch in Oberndorf geklärt

Während ein Einbruch in Oberndorf, verübt mit einer Leiter, von der Polizei bereits geklärt wurde, tappen die Beamten bei einem anderen Fall in Salzburg-Lehen noch im Dunkeln.

Ein fast schon kurioser Einbruch ereignete sich laut Polizei gestern, Montag, in Oberndorf: Dabei soll in der Mittagszeit ein 59-jähriger Einheimischer mit einer mitgebrachten Leiter auf das Vordach eines Einfamilienhauses geklettert sein. Motiv des Mannes war laut Polizei, dass er massiver Alkoholiker sei und kein Geld mehr gehabt habe, um sich Alkohol zu kaufen. Der Mann konnte nach Ermittlungen ausgeforscht und von der Polizei angetroffen werden. Er hatte einen Alkoholwert von 2,02 Promille und gestand vor den Beamten die Tat ein.





Einbruchsversuch in der Stadt Salzburg

Noch ungeklärt ist aber ein anderer Einbruch in der Stadt Salzburg: Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend gegen 22:05 Uhr in Salzburg-Lehen versucht, in einen Baucontainer einzudringen. Die Tat bzw. das Geräusch wurde jedoch von einem nach wie vor anwesenden Bauarbeiter in einem der Nachbarcontainer bemerkt. Der Arbeiter verständigte sogleich die Polizei. Ein Täter konnte von den Beamten aber nicht mehr angetroffen werden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.



(SN)