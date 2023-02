Die Einbrecher stahlen einen E-Scooter und eine Angelausrüstung.

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Fahrradabstellraum und einem Kellerabteil in einer Wohnanlage in Eugendorf. Laut der Polizei Salzburg wurden ein E-Scooter und eine Angelausrüstung gestohlen. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt und wird von der Polizei ermittelt.