Einbruch bei Salzburger Pfarrer und weitere Straftaten: Junger Ungar zu teilbedingter Haft verurteilt

18 Monate teilbedingte Haft, sechs Monate davon unbedingt: So lautete am Mittwoch am Landesgericht Salzburg das rechtskräftige Urteil für einen Ungarn (23), der zwischen Mai und Oktober in der Stadt Salzburg etliche Diebstähle und Einbrüche verübte. Seine Tatserie startete der gegenüber Richterin Dagmar Schmidt voll geständige Ungar am 20. Mai, als er mit zwei Mittätern ins Pfarrheim der vom bekannten Priester Heinrich Wagner geleiteten Pfarre St. Elisabeth in der Salzburger Plainstraße eindrang.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.