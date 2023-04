Einbruchserie in Bad Reichenhall geht weiter: Polizei meldet drei weitere Fälle

Seit Oktober kam es um Bad Reichenhall in Bayern zu fast drei Dutzend Einbrüchen bzw. Versuchen.

Die bayerische Polizei hält derzeit eine Einbruchserie in Bad Reichenhall auf Trab. Bisher unbekannte Täter haben derzeit die Region im Visier. Seit Oktober kam es vor allem in Bad Reichenhall, aber auch in den angrenzenden Regionen zu insgesamt 32 Einbrüchen. Die bayerische Polizei spricht von "einer außergewöhnlichen Häufung". Die meisten Einbrüche fanden in der Innenstadt von Bad Reichenhall statt.

Arztpraxen als Ziel der Einbrecher

So geschah es auch in den Nächten zum Donnerstag beziehungsweise Freitag: Betroffen ...