Einbruchserie in Bad Reichenhall: Polizei geht von denselben Tätern aus

Seit Oktober kam es um Bad Reichenhall in Bayern zu 32 Einbrüchen. Bei einem Großteil der Tatorte fand die Polizei eine "sehr ähnliche" Spurenlage vor. Auch der Seewirt am Thumsee ist betroffen.

In den Seewirt am Thumsee wurde ebenfalls eingebrochen. Wirt Gerhard Haberl aus Saalfelden sagt, dass die Täter wohl zunächst versucht hätten, sich über die Eingangstür Zugang zu verschaffen.

Die bayerische Polizei hält derzeit eine Einbruchserie in Bad Reichenhall auf Trab. Bisher unbekannte Täter haben derzeit die Region im Visier. Seit Oktober kam es vor allem in Bad Reichenhall, aber auch in den angrenzenden Regionen zu insgesamt 32 Einbrüchen. Die bayerische Polizei spricht von "einer außergewöhnlichen Häufung".

Die meisten Einbrüche fanden in der Innenstadt von Bad Reichenhall statt. Die größte Beute haben der oder die Täter aber in der vergangenen Woche am Thumsee erzielt: Dort wurde zwischen ...