Einbruchserie in Salzburg: Bande räumt Container auf Baustellen leer

Beute im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro machten am vergangenen Wochenende unbekannte Einbrecher auf Baustellen im Flachgau und in der Stadt Salzburg.

In Großgmain knackten die Täter einen Container und stahlen sämtliche darin befindliche Baumaschinen. In Seekirchen stahlen sie aus zwei Containern rund 30 Baugeräte sowie 20 Akkus.

Die Vermutung, dass eine organisierte Bande im Land unterwegs ist, liegt nahe. Denn am Montagnachmittag wurden weitere Container-Einbrüche bekannt. Laut Polizei schlugen bislang unbekannte Täter am Wochenende in Oberndorf, Thalgau und in Salzburg Gnigl zu. Es wurden zahlreiche Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Bei den gestohlenen Geräten handelt es sich unter anderem um Bohr- Schlag-, und Schneidemaschinen.

Der Gesamtwert beläuft sich auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Spuren konnten gesichert werden. Die Ermittlungen laufen.