"Einbruchsopfer befinden sich in einem Ausnahmezustand"

Die Polizei konnte mit einem Schlag 67 Wohnungseinbrüche in Salzburg klären. Zurückgeblieben sind die Opfer, deren Privatsphäre zerstört worden ist. Die Exekutive versucht, ihnen zu helfen.

Es war eine unheimliche Serie von Wohnungseinbrüchen in der Stadt Salzburg, die zwei Merkmale aufwies: Die Täter schlugen nur zur Mittagszeit oder am Nachmittag zu und sie drehten bei den Wohnungstüren jeweils die Zylinder ab. Der Gesamtschaden: rund 180.000 Euro. Es war eine einzige DNA-Spur von rund 35, die zu den Tätern führte. Mehr als 100 weitere Spuren wurden an den übrigen 66 Tatorten gesichert. Nun werden ein 40-jähriger Ungar und ein Komplize per Haftbefehl gesucht. Ihr DNA-Profil war nach Straftaten in Deutschland in der Europäischen Datenbank gespeichert.