Einbruchsserie auf Baustellen in Salzburg: Polizei fahndet nach Bande

Eine auffallende Häufung von Baustelleneinbrüchen in den vergangenen Wochen beschäftigt die Polizei in Salzburg. Kriminalisten vermuten Zusammenhänge bei einigen der angezeigten Fälle.

Die Bauarbeiter waren eigentlich sehr gewissenhaft, es ging ja auf das Wochenende zu: Die Türen zu den Baustellencontainern versperrten sie ordnungsgemäß, vor einer der blechernen Hütten legten sie zusätzlich einen mehrere Hundert Kilogramm schweren Betonklotz ab. Sicher ist sicher.

Am Montag (23. November) rückte dann die Polizei zu der Großbaustelle in Salzburg-Gnigl an: Denn drei Container waren aufgebrochen. Die Täter hatten den barrikadierenden Betonklotz beiseite bewegt. "Diverses Werkzeug" sei den Tätern in die Hände gefallen, die Schadenshöhe ist ...