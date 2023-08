Einbruchsserie im Pongau: Tatverdächtiger hortete Beute in seiner Wohnung

Der mutmaßliche Täter zweier Einbrüche im Pongau ist ein 49-jähriger, amtsbekannter Mann aus Bischofshofen. Er soll seine Diebstähle auf Baustellen begangen haben. Und er hatte eine Waffe.

Ein 49-jähriger amtsbekannter Bischofshofner wird verdächtigt, zwei Einbrüche im Pongau begangen haben. Dabei sind Werkzeuge, Lebensmittel, Getränke, Bargeld und Radios im Wert von rund dreitausend Euro abhanden gekommen.

Der vorerst Unbekannte brach am 15. August einen Baucontainer in St. Johann im Pongau auf und schlich sich zudem auf einer Baustelle in Großarl ein. Er wurde nun von der Polizei ausgeforscht und gestand nach anfänglichem Leugnen seine Taten. Das Diebesgut wurde am Wohnsitz des Pongauers sichergestellt.

Die Beamten fanden in der Wohnung, am Balkon, im Keller und im Allgemeinkeller des Wohnhauses beinahe sämtliches Diebesgut und stellten dieses sicher. Der Pongauer war trotz eines Waffenverbots im Besitz einer Schreckschusspistole, die ihm abgenommen wurde. Die Polizisten erstatteten Anzeige.