Einbruchsserie in Baucontainer mit beträchtlicher Beute: Rumänisches Paar in Salzburg verurteilt

Weil er im Herbst 2020 laut Anklage in der Stadt Salzburg und in Orten im Flach- und Tennengau fünf Mal Baustellen-Container aufgebrochen hatte, stand am Montag ein 33-jähriger Rumäne vor einem Schöffensenat (Vorsitz: Richter Peter Egger). Mitangeklagt: Eine 35-jährige Rumänin. Laut den Ermittlungen fungierte sie als Aufpasserin, während der Mann nächtens die Container knackte.

SN/apa Symbolbild.