Einbruchsversuch in der Altstadt: Dritter Verdächtiger festgenommen

Nach einem versuchten Einbruch in der Stadt Salzburg konnte nun der dritte Verdächtige gefasst werden. Am Freitag wurden drei Unbekannte beobachtet, die in eine Wohnanlage einbrechen wollten. Zwei von ihnen konnten bereits gestern gestellt werden.

SN/robert ratzer Der dritte Verdächtige konnte nun wegen versuchten Einbruchs in der Stadt Salzburg gestellt werden. (Symbolbild)