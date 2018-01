Einbrüche in Hüttau, in der Stadt Salzburg und in Freilassing

Bei drei Einbrüchen binnen drei Tagen erbeuteten unbekannte Täter einen Geldbetrag sowie ein E-Bike.

Aus drei verschiedenen Bezirken wurden von der Polizei zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh Einbrüche gemeldet. Die Taten selbst dürften teilweise aber schon einige Tage zurückliegen, wurden aber erst jetzt bekannt.

In Hüttau im Pongau verschafften sich bisher unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 7. und 29. Jänner durch Aufbrechen einer Türe Zutritt zu einem Wohnhaus. Sie durchsuchten alle Räume und flohen dann unbemerkt. Erbeutet haben sie vermutlich nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Freilassing: Glaseingangstüre beschädigt

Am Montag gegen 18.35 Uhr wurde von einem bislang unbekannten Täter die Hauseingangstüre des Anwesens in Freilassing, Schulstraße 23 beschädigt. Hierbei wurde ein Glassegment der Türe mit einem bislang unbekannten Gegenstand eingeworfen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von zirka 150 Euro. Ob es sich dabei um einen Einbruchsversuch oder eine mutwillige Sachbeschädigung handelt, ist bis dato nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Freilassing unter Tel. 0049/8654/4618-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Einfamilienhaus in der Stadt Salzburg

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag in ein Einfamilienhaus in der Stadt Salzburg ein. Die Unbekannten verschafften sich über die Eingangstür Zutritt in das Haus. Ein Fenster auf der Rückseite brachen sie ebenfalls auf. Aus dem Haus stahlen die Täter Bargeld.

E-Bikes aus Kellerabteil gestohlen

Am Sonntag zeigte ein Salzburger den Diebstahl von zwei E-Bikes an. Unbekannte brachen in das Kellerabteil des Mehrparteienhauses in Gnigl ein und stahlen daraus die Fahrräder. Die Tatzeit konnten die Geschädigten nicht angeben. Die Räder waren Anfang Jänner noch im Abteil abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



