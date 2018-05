Einbrüche in Salzburg: Täter in Ungarn festgenommen

Mehrere Einbrüche in der Stadt Salzburg und im Pongau konnte die Polizei nun aufklären.

Über die Balkone verschaffte sich der 41-jährige Serbe seit Jänner 2017 Zutritt zu Wohnungen in der Stadt Salzburg und Bad Hofgastein und stahl Bargeld und Schmuck. Der Täter ging beim Einbruch immer gleich vor. Den gestohlenen Schmuck verkaufte er in Serbien. Das Geld benötigte er nach eigenen Angaben zum Wiederaufbau seines abgebrannten Hauses in Serbien.

Die Auswertung der Spuren an den Tatorten führte die Beamten zum 41-jährigen Kraftfahrer. Der Mann wurde mittels EU-Haftbefehl gesucht. Polizisten nahmen ihn im Februar 2018 an der EU-Außengrenze in Ungarn fest. Der 41-Jährige wurde nach Österreich ausgeliefert.

Bislang konnten dem Kraftfahrer 14 Einbrüche nachgewiesen werden, zu denen er auch geständig ist. Die Schadenssumme der derzeit gelösten Diebstähle beläuft sich auf mehr als 60.000 Euro. Der 41-Jährige wird jedoch verdächtigt, mehr als 40 Einbrüche verübt zu haben.

(SN)