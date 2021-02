Eine 16-jährige Schülerin macht ihrem Ärger Luft

Julia Lamprecht schrieb den SN einen Leserbrief über ihren Frust im Homeschooling - und erntete dafür viel Zustimmung. Das überraschte selbst die Schülerin. Ein Salzburger Schönheitschirurg zeigt Verständnis und verspricht der 16-Jährigen, eine große Party zu finanzieren.

Wenn Julia Lamprecht verärgert ist, kann sie ihre Meinung nicht für sich behalten. "Wenn mich etwas nervt, kann ich das nicht ignorieren. Dann muss das raus", sagt die 16-jährige Schülerin aus der Stadt Salzburg im SN-Gespräch. So war das auch am Sonntag vor drei Wochen. Die Bundesregierung schickte sie ein weiteres Mal ins Homeschooling. Und wie reagierte Julia? Die Schülerin schrieb einen Leserbrief an die "Salzburger Nachrichten". "Ich will nicht mehr. Das E-Learning macht mich fertig. Mein Motivationslevel ist auf null." Damit spricht sie vielen Schülern aus der Seele. Und dennoch: Jammern hilft nicht, ist sich Julia sicher. Die Salzburgerin habe sich stattdessen damit abgefunden, so schnell keinen normalen Unterricht mehr zu haben und das Partyleben erst in einigen Jahren kennenzulernen.

Reaktion einer Leserin: "Ich bin fast 70 Jahre älter und kann dich gut verstehen"

Die Reaktionen der SN-Leserinnen und -Leser auf Julias Text waren zahlreich. So antwortete eine Leserin der 16-Jährigen: "Ich bin zwar schon fast 70 Jahre älter als du, aber ich verstehe dich sehr gut." Und der Salzburger Schönheitschirurg Walther Jungwirth bot der Schülerin sogar an, eine Party für sie und ihre Freunde zu finanzieren, sobald dies irgendwann wieder möglich sein werde. "Mich hat der herzzerreißende Leserbrief von Julia total berührt", sagt Jungwirth auf SN-Anfrage. Die Schülerin hat die Einladung des Arztes angenommen, konkrete Pläne für die Feier gebe es aber noch nicht. Außer dass diese im Nebengebäude von Jungwirths Haus in Salzburg-Aigen steigen wird, in dem auch eine Musikanlage vorhanden ist. "Ich habe vier Söhne. Der Raum ist also partyerprobt."

Distanzlehre: Den ganzen Tag im Bett bleiben?

Bis es so weit ist, werden noch einige Monate vergehen. Ab der kommenden Woche können Julia und ihre Klassenkollegen wieder in die Schule, jedoch im Schichtbetrieb. "Das ist eine Alternative, funktioniert aber auch nicht so gut", weiß die Schülerin des Wirtschaftskundlichen Bundesrealgymnasiums aus Erfahrung. Trotzdem sei der Schichtbetrieb ein Hoffnungsschimmer. "Ich vermisse die Schule, sogar die Lehrer. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das sage." Distanzunterricht erfordere mehr als nur Disziplin. "Man kann theoretisch den ganzen Tag im Bett bleiben. Einige schieben alles auf. Aber das ist ein großer Fehler, weil dann der Druck und die Belastung noch mehr zunehmen."

Julia Lamprecht steht exemplarisch für eine ganze Generation, die die Pandemie besonders hart trifft. "Mein Tageshöhepunkt ist ein Spaziergang mit meiner besten Freundin oder meinen Eltern." Doch sie weiß auch, dass es ihr besser geht als Mitschülern in den Maturaklassen. "Oder Erwachsenen, die durch Corona wirkliche Existenzprobleme bekommen haben."

Teenagerprobleme und Trump

Für Maskenverweigerer und Coronaleugner hat sie kein Verständnis . "Wenn ich von den Coronademonstrationen lese, wird mir schlecht. Man möge meinen, Erwachsene wären intelligenter." Julia war im Herbst selbst an Corona erkrankt - wo sie sich angesteckt habe, wisse sie nicht. Ob sich ihre Sicht auf die Pandemie durch ihre eigene Krankheit verändert habe? "Ich hab' Corona von Anfang an sehr ernst genommen. Aber wenn ich daran denke, dass Menschen im Alter meiner Eltern an den Folgen des Virus sterben, finde ich das beängstigend."

Auch zum Thema Dating hat Julia etwas zu sagen. Die 16-Jährige habe noch nie ein Date gehabt. Oder wie sie es formuliert: "Die Anzahl meiner ersten Dates gleicht den intelligenten Aussagen von US-Ex-Präsident Trump." Das störe sie zwar, "aber um ehrlich zu sein, es gibt wichtigere Dinge. Das sind Teenagerprobleme." Partys kenne Julia aus Filmen oder von Erzählungen. "Ich war erst ein Mal auf einem Konzert. Der beste Tag meines Lebens." Ihre Freunde hätten positiv auf den Leserbrief reagiert. "Sie waren überrascht, dass er tatsächlich gedruckt wurde."

