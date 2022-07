Eine ausgezeichnete Qualität: Aus Salzburgs Seen könnte man trinken

Die Wasserqualität der Salzburger Badeseen ist hervorragend. Am saubersten sind die Seen übrigens, wenn es lange nicht geregnet hat. Für diese hohe Qualität wurde in den vergangenen Jahrzehnten einiges getan.

Im Zuge der extremen Hitzewelle vergangene Woche - die auf den Klimawandel zurückgeführt werden muss - suchten etliche Städter Abkühlungen in den nahegelegenen Seen. In manchen Freibädern, wo sich in der Ferienzeit auch gewöhnlich die Menschen wie die Ölsardinen nebeneinander reihen, konnte man dieser Tage wirklich von Glück sprechen, wenn man noch einen freien Liegeplatz fand. Wie etwa im Fuschlseebad, wo die Besucherzahl an den Hitzetagen im Juli zwischen 900 und 1200 schwankte. "Das ist fast das Doppelte ...