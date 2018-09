Eine Briefmarke für die Diözesanpatronin von Salzburg

Die Post AG hat die Sondermarke zum 1300-Jahr-Gedenken an den Tod der Heiligen herausgegeben. Zudem gibt es zwei Marken, auf denen der heilige Rupert und das Stift Nonnberg zu sehen sind. Die Präsentation erfolgte vor dem Hintergrund des Zukunftsfestes der Erzdiözese Salzburg.

Die heilige Erentrudis ist Diözesanpatronin von Salzburg - an der Seite der Heiligen Rupert und Virgil. Zum 1300-Jahr-Gedenken an den Tod von Erentrudis sowie des heiligen Rupert hat die Post AG die Sonderpostmarke "Hl. Erentrudis" herausgegeben - unter der Serie "Sakrale Kunst". Zudem gibt es zwei Marken, auf denen der Heilige Rupert und das Stift Nonnberg zu sehen sind. Die Präsentation erfolgte am Freitag im Rahmen des Zukunftsfestes der Erzdiözese Salzburg.



"Eine Briefmarke ziert etwas, das einen Wert hat"

Äbtissin Veronika Kronlachner vom Stift Nonnberg: "Für uns ist die Sonderbriefmarke der heiligen Erentrudis eine große Freude und Ehre. Eine Briefmarke ziert etwas, das einen Wert hat. Auch Erentrudis war etwas Besonderes und hat Gewichtiges nach Salzburg gebracht. Als Glaubensbotin wirkt sie mit der Marke in die Welt hinein und erinnert uns daran, unseren Glauben zu verkünden, wo immer wir hinkommen."

"So lebt der heilige Geist der Erentrudis weiter"

Generalvikar Roland Rasser: "Verkündigung - diesen Auftrag haben wir mit der Post gemeinsam. Mit der Marke gedenken und danken wir der heiligen Erentrudis. Marken werden nicht nur verschickt, sondern auch als Schatz von Sammlern bewahrt. So lebt der heilige Geist der Erentrudis weiter." Er wünsche der Marke stets gute Wege. "Es ist ein schönes Zeichen, dass ein Brief mit der Briefmarke der heiligen Erentrudis als Heilige für Europa in ganz Europa verschickt werden kann", meinte Dominik Elmer, Leiter des Infopoints Kirchen.



Marken zeigen Abbildungen des Stäber-Altars um 1497

Die Bildnisse von Erentrudis und Rupert stammen von einem Standflügel des ehemaligen Altars der Margarethenkapelle von St. Peter, den Georg Stäber um 1497 geschaffen hat. Heute ist er im Museum von St. Peter zu sehen. Von der Marke "Hl. Erentrudis" hat die Österreichische Post AG 160.000 Stück aufgelegt, sie hat einen Wert von 1,75 Euro. Die weiteren zwei Marken haben den Wert 0,80 Euro.

Das Zukunftsfest der Erzdiözese dauert bis Montag

Mit dem Zukunftsfest, das bis einschließlich Montag (Rupertitag) dauert, möchte die Erzdiözese Salzburg ein Zeichen des Aufbruchs und Hinausgehens zu den Menschen setzen. Am Samstag startet der Zukunftstag in der Salzburger Altstadt mit einer Eröffnungsliturgie in der Kollegienkirche. Anschließend gibt es ein buntes Programm: Das reicht von der Ausstellung von Zukunftsprojekten in der Kollegienkirche über Mitmachstationen im Furtwänglerpark bis zum Tag der offenen Türe im Bischofshaus sowie bei der Katholischen Aktion.



Quelle: SN