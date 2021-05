Eine Decke für die Pfahlbauten

Schutzmaßnahmen an den Welterbestätten in Oberösterreich gesetzt

Zu den Hauptaufgaben des Kuratoriums Pfahlbauten zählt es, die 6000 Jahre alten Siedlungsreste im Attersee, Mondsee und Keutschacher See für die Nachwelt zu erhalten.

Von 26. April bis 5. Mai tauchte das Team des Kuratoriums wieder ab, um im Mondsee und Attersee die jährliche Kontrolle der Pfahlbau-Welterbestätten durchzuführen. Neben natürlichen Erosionsprozessen sind es vor allem menschliche Aktivitäten, die das Kulturgut unter Wasser schädigen können.

"Neben der allgemeinen Begutachtung der Fundstellen, haben wir dieses Jahr eine konkrete Schutzmaßnahme an der Welterbestätte See im Mondsee fortzusetzen", sagt Standortmanager Oberösterreich Henrik Pohl vom Kuratorium Pfahlbauten. Die angebrachten Erosionsmarker zeigen, dass hier Handlungsbedarf besteht. "Daher werden nun spezielle Matten aus Geotextil verlegt, die nicht nur die Siedlungsreste, sondern auch ein Stück Forschungsgeschichte schützen", so Pohl.

Die Profilkanten eines Grabungsschnittes aus den 80er Jahren können durch die Abdeckungen dann nicht weiter erodieren. Eine Teilfläche wurde bereits im November letzten Jahres ausgebracht.

Im Attersee werden die Welterbestätten Litzlberg, Abtsdorf I und Abtsdorf III kontrolliert und dokumentiert.