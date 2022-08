Eine Etappe auf dem Hohe Tauern Panorama Trail

Rein in die Wanderschuhe und los geht's! Eine sensationelle Aussicht und ein leichtes Bergauf und Bergab zeichnen Etappe 9 des 275 km langen Hohe Tauern Panorama Trails aus.

Es duftet nach frischem Kaffee. Maria Höllbacher, Wirtin der Hochsonnbergalm Uttendorf, kredenzt der Wanderin Kaffee mit Milchschaum und die selbstgemachte Bananenschnitte ihrer Tochter Sonja Krispler. Maria und ihr Mann Hans Höllbacher aus Adnet verbringen heuer ihren letzten - neunten - Sommer auf der Alm auf 1925 Metern. Sie schaut noch bis Anfang Oktober aufs gute Essen und die Gäste, er versorgt auf 560 Hektar Almland 150 Stück Kühe, Kälber und sieben Pferde. Ob Frühstück, Jause mit selbstgemachtem Frischkäse, Kaiserschmarrn, Kaspressknödel oder das berühmte Almpfandl, die 67-jährige Wirtin kocht alles mit Bio-Zutaten und schaut, dass es ihrem Hansi und den Wanderern und Übernachtungsgästen gut geht.

Auch mir geht's gut. Die Kalorien- und Koffein-Zufuhr lässt mich nach einem netten Ratscher beschwingt in Etappe 9 des 17 Etappen und 275 km langen Hohe Tauern Panorama Trails starten. Durchs künstlerisch gestaltete Panorama-Trail-Tor schreite ich voller Elan und freue mich auf ein besonderes Wandererlebnis bis zur etwa 4,5 Stunden und 15 Kilometer entfernten Pinzgauer Hütte in Piesendorf. Schon nach ein paar Metern offenbart sich mir das atemberaubende Panorama auf die Hohen Tauern. Immer leicht bergauf, bergab gestaltet sich die Wanderung auf alten Säumerpfaden äußerst angenehm.

Immer leicht bergauf, bergab

Eine sportliche Herausforderung ist dieser Teil des Wanderweges mit seinen 170 Höhenmetern bergauf und 380 bergab keineswegs. Umso mehr ist hier Genießen angesagt. Diese Ruhe auf knapp unter 2000 Metern ist wunderbar. Diese wird lediglich dann und wann vom Plätschern der Gebirgsbächlein, dem Läuten der Kuhglocken, dem Summen der Bienen und dem Pfeifen der Murmeltiere unterbrochen.

Und mir ist zum Singen zumute. In der Ferne sind ein paar Wanderer zu sehen, so kann ich es riskieren. Es ist wohl dieser unfassbar schöne Blick zum Kitzsteinhorn, dem Großen Wiesbachhorn und weiteren 3000ern der Hohen Tauern, die mich so glücklich machen. Und dann lugt da noch die Spitze des höchsten Berges Österreichs, dem Großglockner mit knapp 3800 Metern Seehöhe, hinter einer Wolke hervor. Herz, was willst du mehr?

Am Steinbachriedl auf 1950 m gönne ich mir etwa bei Halbzeit eine kurze Pause, bis es zur Klammscharte weitergeht. Hier lerne ich Sigrid Pichler aus Piesendorf kennen. Sie kennt diese Gegend wie ihre Westentasche. Schnellen Schrittes ist sie unterwegs, ich kann ihr mit meinem meditativen Tempo kaum folgen.

Nun kommt die 2. Sonnbergalm

Doch irgendwie habe ich sie dann doch wieder eingeholt, und wir zwei Wanderinnen unterhalten uns bestens. Unsere Wege trennen sich alsbald bei der Hochsonnbergalm in Piesendorf. "Es gibt insgesamt sogar drei Sonnbergalmen hier", klärt mich Sigrid auf. Kurz nach der leider heute geschlossenen urigen Almhütte schlägt Sigrid den Weg ins Tal ein, während ich auf dem leicht bergan steigenden Trail - der runde grüne Wegweiser ist unmissverständlich - bleibe.

Jetzt wird's ernst. Für mich ist nun die letzte halbe Stunde des Trails angebrochen. Das ist irgendwie schade, nur zu gerne würde ich noch länger auf diesem angenehmen Aussichtsweg verbleiben. So lasse ich mir Zeit, nasche von reifen Heidelbeeren und noch nicht so reifen Preiselbeeren am Wegesrand. Mein Blick schweift von der Bergwelt rechter Hand zur Blumenwelt linkerhand. Durch märchenhafte Nadelwälder mit kleinen dunklen Mooren geht's nun bergab über den Wetterlackenboden zum Etappenziel Pinzgauer Hütte (1703 m). Die nahe Schmitten mit seiner Bahn lässt es offen, Etappe 10 nach Zell am See in der Gondel oder per pedes zu bewältigen. Für mich ist die Wanderung hier zu Ende. Es war ein "Hineinschnuppern" in den Hohe Tauern Panorama Trail, dem sicherlich weitere Etappen folgen werden.