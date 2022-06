Eine Fackel reist nach Solferino: Übergabe am Grenzübergang Freilassing

Am Freitagnachmittag hat das Rote Kreuz Salzburg in Gedenken an die Geburtsstunde der Rettungsorganisation die Fackel von den deutschen Kollegen übernommen. Ein symbolischer Akt. Per Motorrad geht es nun weiter nach Hochfilzen.

Zum Gedenken an die Schlacht von Solferino - der blutigen Geburtsstunde des Roten Kreuzes am 24. Juni 1859 - gibt es heuer wieder einen gemeinsamen Fackellauf der Landesverbände des Deutschen, Österreichischen und Italienischen Roten Kreuzes. Am Freitagnachmittag übergab das Bayerische Rote Kreuz am Grenzübergang Freilassing die Fackel an das Rote Kreuz Salzburg, von wo sie mit der Motorradstaffel zur Übergabe an das Tiroler RK nach Hochfilzen weiterreist.

Die "Fiaccolata" findet seit 1992 statt

Seit 1992 findet zum jährlichen Gedenken des Beginns der Rotkreuz-Bewegung ein Lichterzug im italienischen Solferino statt. Am 24. Juni 1859 geriet Henry Dunant auf einer Reise unvermittelt in die Schlacht von Solferino. Angesichts des Leids der verwundeten Soldaten auf beiden Seiten entschloss sich der Schweizer Geschäftsmann bei der Versorgung der Verwundeten zu helfen. Unter dem Eindruck dieser Schlacht gründete er bald darauf das Rote Kreuz. Im Gedenken an die Schlacht findet jedes Jahr in Solferino die "Fiaccolata", eine Prozession mit Fackelumzug, statt. Tausende Rotkreuz-Mitglieder aus aller Welt reisen für gewöhnlich an.

Seit Mitte Februar unterwegs

Mitte Februar machte sich die Fackel vom Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin auf den Weg. Die Reise mittels Motorradstreifen, Wasserwachten, Jugendgruppen und weiteren Gruppierungen aus der Rotkreuz-Familie erreichte nach fast 100 Stationen in Deutschland nun Salzburg. "Die Fiaccolata verbreitet den Urgedanken des Roten Kreuzes. Dem Licht der Hoffnung kommt gerade in schwierigen Zeiten eine besondere Bedeutung zu. Es ist wichtiger denn je, die Idee des Roten Kreuzes in Erinnerung zu rufen und der Humanität ein Gesicht zu geben", so die Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes, Angelika Schorer.

"Dieser symbolische Akt steht ganz im Zeichen der Rotkreuz-Werte, die uns seit Henry Dunants Handeln prägen," sagt Ulrike Michl, Vizepräsidentin des Roten Kreuzes Salzburg: "Es ist uns eine große Freude, wieder am Fackellauf des Solferino-Lichtes teilhaben zu dürfen."

Am 24. Juni ist die Fackel am Ziel

Nach Übernahme von den bayerischen Rotkreuzkameraden am Grenzübergang Freilassing reiste die Fackel am Freitag per Motorrad nach Hochfilzen.

Die Salzburger Etappe des Fackellaufs endet in Hochfilzen, wo das Licht von den Kameraden des Roten Kreuzes Tirol übernommen wird. Am 24. Juni 2022, dem 163. Jahrestag der Schlacht, wird sie schließlich in Solferino eintreffen - der Stadt, die einst Zeugin von so viel Leid war. Und die einen Henry Dunant inspirierte, die heute größte humanitäre Hilfsorganisation der Welt zu gründen.