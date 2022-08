Eine Fahrt mit dem Glocknerbus

Nur ein Weg führt auf die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Die Großglockner Hochalpenstraße windet sich 48 km lang in 36 Kehren durch eine einzigartige Hochgebirgs- und Naturlandschaft. 56 Gäste sitzen entspannt im Glocknerbus und lauschen gespannt den Erklärungen von Nationalpark-Ranger Daniel Pilz.

Kaiser Franz Joseph war einer der ersten Fans des höchsten Berges Österreichs. Im Jahr 1856 weilte der Kaiser mit seiner Frau Sisi in Heiligenblut. Er wanderte hinauf bis zur Höhe über der Pasterze auf 2369 m, die heute seinen Namen trägt.

166 Jahre später hat der 3798 Meter hohe Großglockner immer noch eine immense Anziehungskraft. So suchen Jahr für Jahr Tausende Menschen seine Nähe.

Dafür eignet sich besonders die Fahrt mit dem Glocknerbus.

56 Gäste aus aller Welt sitzen im bequemen Bus und lassen sich von Fahrer Marko Bezar in luftige Höhen chauffieren. Er kennt jede Kehre, denn er befährt die majestätische Straße 30 bis 40 Mal im Jahr. Neben ihm sitzt Daniel Pilz. Der 27-Jährige Brucker - einer von 15 Salzburger Nationalpark-Rangern - hat das Mikro in der Hand und gibt den interessierten Busgästen in Deutsch und perfektem Englisch Informationen über die Bergwelt, Vegetation, Mineralien und die Tierwelt.

Vorbei geht's am Großen Wiesbachhorn, das nun unter der Wolkendecke hervorlugt. "Aufgrund der einstigen Messung der Berge vom Talboden aus galt es mit 3550 Metern lange als höchster Berg Österreichs", sagt Daniel Pilz. Kehre um Kehre navigiert Marko Bezar seinen Bus gekonnt auf der mal engen, mal breiteren Straße. "Wir sind nun im Hexenkessel, weil sich dort der Nebel lang hält und die Hexen hier der Legende nach das Wetter zusammenbrauen", erzählt der Ranger.

Bei den Pausen, wie beim Haus Alpine Naturschau oder auf der Passhöhe Hochtor (2504 m), positioniert Daniel Pilz sein Spektiv auf der "Jagd" nach Murmeltieren oder Steinböcken. Interessierte Gäste dürfen selbstverständlich selbst schauen und sind ganz entzückt, wenn sie ein Tier 60fach vergrößert erblicken. "Es freut mich immer, wenn ich den Leuten was zeigen kann", sagt der Herzblut-Ranger. Und erzählt: So wurden am uralten Handels- und Römerweg einst Sklaven gehandelt.

In der Ausstellung am Hochtor an der Grenze zwischen Salzburg und Kärnten ist der Fund einer Sklavenkette genauso zu sehen, wie das Passheiligtum, eine Bronzestatue des Herkules. Am Ziel, auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe angekommen, locken weitere Ausstellungen, der Blick in die Wilhelm-Swarovski-Beobachtungswarte und der Besuch eines Gasthauses. So viel neues Wissen macht hungrig. Nach einer längeren Pause wartet der Busfahrer auf seine Gäste, und die Rückfahrt beginnt. Tosender Applaus zum Schluss des Ausflugs sagt alles aus.