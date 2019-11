Eine Flasche Wodka intus - Alkolenker in Zell am See gestoppt

Ausgerechnet vor der Polizeiinspektion Zell am See war in der Nacht auf Montag ein betrunkener Autofahrer gegen die Einbahn unterwegs. Dort endete die Fahrt auch.

Am Sonntag gegen 23 Uhr hatte ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass ein offenbar betrunkener Autofahrer in Zell am See unterwegs sei. Weit mussten die Polizisten allerdings nicht ausrücken, um den Fahrer zu stoppen.,

Denn dieser kam den Beamten vor deren Dienststelle entgegen, wenngleich in der falschen Fahrtrichtung. Die Ordnungshüter hielten den Lenker an und führten eine Kontrolle durch.

Wenig überraschend war das Ergebnis: Der 25-jährige Pole wies einen Wert von 1,44 Promille auf. Er gab laut Polizeibericht an, zuvor eine Flasche Wodka konsumiert zu haben. Ob dies so stimmt, ließ sich jedoch nicht verifizieren. Tatsache ist aber: "Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und das Fahrzeug abgestellt. Der Lenker wird bei der BH Zell am See zur Anzeige gebracht, eine Sicherheitsleistung wurde eingehoben" (Polizeibericht).

Quelle: SN