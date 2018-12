Am letzten Tag des Jahres war es wieder soweit: In Seeham stieg zum achten Mal das Silvesterschimmen. Fünf Mädchen, drei Frauen und 20 Männer stürzten sich in den 4,6 Grad warmen Obertrumer See.

Die Wasserrettung übernahm auch heuer wieder die Sicherheitsüberwachung der Teilnehmer.