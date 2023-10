Eine Gemeinde leidet besonders unter dem Durchzugsverkehr

Straßenmeisterei behält Lage im Blick

"Wir beobachten die Lage an der Kreuzbergmaut genau", hebt Hannes Mußbacher, Leiter der Straßenmeisterei Pongau, hervor. "Ob und wann eine Maßnahme im Bereich der Kreuzung kommt, ist kaum abzuschätzen. Möglichkeiten hat man im dortigen Bereich einige: von der Ampel bis zum Kreisverkehr. Zuvor müssen wir uns aber anschauen, wie groß das Verkehrsaufkommen an Durchschnittstagen ist. In den letzten Tagen herrschte an der Kreuzbergmaut natürlich auch viel Stau, da viele Lenker von der Autobahn abfuhren. Wenn sich der Verkehr auf der Autobahn beruhigt, entspannt sich auch die Situation an der Kreuzberg-Maut."