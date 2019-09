Eine Halleiner "Botschaft" in Wien

Das Hofbräu Kaltenhausen hat nun einen Ableger in Wien - ein einzigartiger Brauhof mit Hotel, Restaurant, Biergarten und eigener Brauerei. Vergangene Woche wurde in der "Kaltenhauser Botschaft Fünfhaus" Eröffnung gefeiert.

Er sei nun der einzige Bürgermeister des Landes, der über eine eigene Botschaft in der Bundeshauptstadt verfüge, freute sich der Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger bei der Eröffnung der "Kaltenhauser Botschaft Fünfhaus" in der Wiener Mariahilfer Straße, und fügte augenzwinkernd hinzu: "Vor 500 Jahren haben die Türken Wien den Kaffee gebracht, und jetzt haben sie hier auch endlich gutes Bier."

Kompetenzzentrum für Bier

Gemeinsam mit der Brau Union Österreich hat der Wiener Gastronom Markus Schilling einen einzigartigen Brauhof geschaffen, der ein Hotel, ein Restaurant mit gehobener Wiener Küche inklusive Biergarten und Braustätte umfasst. Unter der Leitung der Brau Union Österreich wurde neben dem Brauhof zudem ein Kompetenzzentrum für Bier und ein Wiener Stadtbüro eingerichtet.

Frisch gebraute Biere, aber nur für die Gastronomie

Das traditionsreiche Halleiner Hofbräu Kaltenhausen, Salzburgs älteste Brauerei seit 1475, bekommt damit ab sofort eine zweite Heimat in Wien, in der auch selbst gebraut wird: Die Kaltenhauser Craft Bier-Brauerei vor Ort umfasst eine Kapazität von vorerst 1500 Hektolitern. Zum Vergleich: Das Hofbräu in Hallein selbst verfügt über eine Kapazität von rund 5000 Hektolitern jährlich. Geplant sind regelmäßig frisch gebraute Sorten wie Zwickl Bier, Wiener Lager, IPA und weitere saisonale Spezialitäten. Die Wiener Biere wird es - anders als jene aus Kaltenhausen - nicht im Handel zu kaufen geben, sondern nur als Fassbier für die Gastronomie.

Der Kaltenhauser Kreativbraumeister Martin Simion zeichnet auch in Wien für die Qualität und Vielfalt der Biere verantwortlich, unterstützt wird er vor Ort von Braumeister David Liska.