Eine heile Natur? Noch nie war sie so wertvoll wie heute.

50 Jahre liegt es zurück. Damals wurde am Fuß des Großglockners, in Heiligenblut, Geschichte geschrieben. In Form einer Absichtserklärung zur Errichtung eines Nationalparks in den Hohen Tauern.

Unterzeichnet haben sie die damaligen Landeshauptleute Hans Lechner aus Salzburg, Hans Sima aus Kärnten und der Tiroler Eduard Wallnöfer. Kärnten erklärte 1981, Salzburg 1983 erste Teilgebiete zum Nationalpark. In Salzburg umfasst er Flächen in den Gemeinden Krimml, Wald im Pinzgau, Neukirchen, Bramberg, Hollersbach, Mittersill, Stuhlfelden, Uttendorf, Kaprun, Fusch, Rauris, Bad Gastein, ...