Eine kleine Schildkröte tritt für Kinderrechte ein

55 Präventions-Boxen mit pädagogischen Materialien wurden von Schülerinnen der BAFEP Bischofshofen erstellt. Sie gehen vorerst an alle Kindergärten im Bezirk.

"Kinderrechte sind wichtiger denn je", sagte Andrea Holz-Dahrenstaedt von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg (kija), und noch immer gebe es in dieser Hinsicht viel zu tun.

In Bischofshofen wurde in den Räumlichkeiten der BAFEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) "Paschu" vorgestellt. Paschu, die kleine Panzerschildkröte in Form einer Handpuppe, hat eine wichtige Mission und füllt eine Lücke: Mit ihr und einer ganzen Box an Materialien - wie etwa interaktives Bilderbuch, Puzzlespiele, interaktive Tafeln, Reime und Lieder - sollen spielerisch nicht ...