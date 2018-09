Eine Komposition zum Jubiläum

Anlässlich des Jubiläumsjahres "200 Jahre Stille Nacht" komponierte Hildegard Stofferin ein Chor- und Orchesterwerk: "Stille Nacht in lauter Zeit".

Eine ihrer Kompositionen für den Kirchenchor führte nach der Messe zu anschließenden Diskussionen am Stammtisch: ",Heute hat der Organist aber falsch gespielt', meinte da ein Messgänger", erzählt Hildegard Stofferin schmunzelnd. Denn ihre Kompositionen schienen zuerst etwas ungewöhnlich, "ich habe immer auch eine schräge, zeitgemäße Note dabei".

Die 36-jährige Künstlerin aus St. Johann ist in der Gegend keine Unbekannte: Sie sang schon als Fünfjährige mit der Familienmusik Stofferin in der Kirche, spielte mit 13 Jahren bereits an der Orgel und leitete als erste Frau die Bürgermusikkapelle St. Johann.

Sie erhielt zahlreiche Preise und komponierte früh eigene Werke. Hildegard Stofferin schrieb auch die Texte dazu, wobei ihr Repertoire von Kirchen- über Volksmusik bis hin zu sozialkritischen Liedern reicht: "Ich habe etwa auch für die St. Johanner Friedenstage komponiert", so die Musikerin, die auch Theologie studiert hat.

"Dazu kommen klassische Kompositionen, auch mit zeitgemäßem Touch."

Bereits 2015 legte sie das Konzept für ihr Jubiläumswerk "Stille Nacht in lauter Zeit" dem Tourismusverband Wagrain/Kleinarl und dem Kulturverein Blaues Fenster vor. Der Auftrag der Stillen Nacht 2018 GmbH für dieses abendfüllende Werk freue sie: "Ich habe Sprecher dazugegeben, da das gesungene Wort oft nicht so gut verständlich ist."

Zentral sei dabei die Friedensbotschaft gewesen, dafür habe sie sich in die Geschichte eingelesen: "Zur Zeit der Komposition des Stille-Nacht-Liedes gab es die Napoleonischen Kriege, eine Neuordnung Europas und es herrschte Armut. Genauso wie bei Christi Geburt und heute - immer waren Kriege bestimmend. Solches Weltgeschehen lässt mich oft dramatisch werden und wie andere dann vielleicht joggen gehen, fange ich an zu komponieren und zu schreiben." Die Religionslehrerin an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik fügt hinzu: "In meinem Werk steckt ebenso Zuversicht."