Eine Kräuterfrau aus der Josefiau

Karina Reichl glänzt online mit altem Wissen und zeigt Städtern, wo der nächste Hustensaft wächst.

Man will der Familie Gutes tun, hat aber, bedingt durch den Vollzeitjob, wenig Zeit? Ein Blick in Karina Reichls Blog (www.fräuleingrün.at) könnte Abhilfe schaffen. Die Kräuterfrau aus der Josefiau hat dort nicht nur eine Naturapotheke gegen Bauchschmerz, Erkältung oder trockene Haut zusammengestellt. Wer schaut, findet auch die Wirkung von Kräutern erklärt und reizvolle Möglichkeiten, sie in den Speiseplan einzubauen. Schön drapiert, wecken Blumeneiswürfel oder ein Sommereistee mit Beeren Lust aufs Nachmachen. Es ist eine Art öffentliches Rezeptbuch, das die in Langwied aufgewachsene Salzburgerin da erstellt hat und laufend ausbaut. 13.000 monatliche Leser belegen, dass sich die Menschen für dieses Wissen aus Omas Zeiten durchaus interessieren. "Nicht nur Damen 50 plus kommen in meine Vorträge, auch junge Leute", räumt Fräulein Grün mit Vorurteilen gleich auf.

Reichl arbeitete in der Medien- und Marketingbranche, "wie sich das alle so wünschen während des Studiums", schildert sie. Mit 30 dann der Schnitt: "Ich sah nur mehr wenig Sinn in dem, was ich tat, war unzufrieden."

Pflanzen und Kräuter hatten sie seit Kindheitstagen interessiert, von der Oma hatte sie wie nebenbei viele Bücher zu dem Thema gehortet. "Irgendwann nahm ich an einer Kräuterwanderung teil. Danach stieg ich ins Auto und heulte Rotz und Wasser", sagt Reichl: "Ich wusste endlich, was zu tun war."

Sie ging einen Schritt nach vorn, oder besser gesagt zurück zu den Wurzeln und ließ sich in Unken zur Praktikerin in der Traditionellen Europäischen Heilkunde (TEH) ausbilden. Seit Anfang des Jahres versucht sie sich als selbstständige Kräuterpraktikerin. Leben kann sie noch nicht von dem Geschäft, aber sie sieht Potenzial. "Ich bin glücklicher als wenn ich wieder 40 Stunden vor dem Computer sitzen müsste", sagt sie. Und dass sie die Zeit brauche, um ihre Ideen zu entwickeln. Unter dem Label "Wiese, Wald und Wunder" produziert sie Tees, Bitterpulver, Kräuterkissen und mehr. Als Stadt-Salzburgerin möchte sie vor allem die urbane Bevölkerung ansprechen, zeigen, wo der nächste Hustensaft wächst und dass sich auch zwischen Wohnsiedlungen und Bürohäusern wirksame, regionale Kräuter finden, die sich jeder mit wenig Aufwand zunutze machen kann. Als sie ihre Oma an einer selbst hergestellten Salbe riechen ließ, sagte die spontan: "Jö, eine Pechsalbe. Die hat meine Oma schon gemacht." Für Karina Reichl ein Indiz dafür, dass das alte Wissen um die Natur nicht tot, sondern höchstens verschüttet ist: "Und ich grabe es jetzt wieder aus."

Tipps für die Erkältungszeit:

Gegen einen rauen Hals helfen Tees aus Malve (Käsepappel) oder Eibisch. Die in ihnen enthaltenen Schleimstoffe lindern Reizungen. Am besten lösen sie sich, wenn der Tee mindestens 30 Minuten lang kalt angesetzt wird. Danach seiht man ihn ab und kann ihn auf Wunsch vorsichtig erwärmen. Dasselbe Prinzip gilt für Leinsamen (bei Magenschmerzen). Auch sie muss man kalt quellen lassen, unter Umständen sogar über Nacht.



Ein perfektes Dreiergespann zur aktuellen Erkältungszeit stellen Holler, Mädesüß und Lindenblüten dar. Man kann die drei Kräuter in der Apotheke zu einem Tee mischen lassen oder sie selbst schon im Sommer pflücken und trocknen lassen und sie später zu einem Tee verreiben. Mädesüß gilt als das kleine Aspirin der Naturheilkunde, das auch die klassischen Grippesymptome wie Kopf- und Gliederschmerzen lindert. Ein kleiner Tipp: Diesen Tee zwar heiß aufgießen, aber einen Deckel draufgeben, damit die Wirkstoffe nicht verdampfen und sich in Luft auflösen. Das kondensierte Wasser auf der Unterseite des Deckels mittrinken oder Deckel einfach abschlecken.

Fräulein Grün vulgo Karina Reichl gibt ihr Wissen online in ihrem Blog (www.fräuleingrün.at) weiter, aber auch von Angesicht zu Angesicht in Kursen und Vorträgen, z. B. am Donnerstag, 22. Februar, bei Sonnentor Salzburg (Linzer Gasse 35) zum Thema "Regionale Kräuter für das seelische Wohl". Beginn ist um 18.30 Uhr. Um eine Anmeldung vorab unter veranstaltung@fraeuleingruen.com wird gebeten.