Eine Kultur der Offenheit

Cyriak Schwaighofer erlebte die Jahre nach 1968 als eine Zeit des kulturellen, gesellschafts- und schulpolitischen Fortschritts. Derzeit gebe es eine starke Gegenbewegung dazu.

The Rolling Stones und Kirchenglocken: Besser hätte die Soundkulisse nicht sein können, um mit Cyriak Schwaighofer, dem Obmann des Kulturvereins Schloss Goldegg und langjährigen Klubobmann der Salzburger Grünen, über das 1968er-Jahr bzw. dessen gesellschaftspolitische Nachwirkungen zu sprechen.

Der Verfasser dieser Zeilen traf sich mit Schwaighofer auf der Terrasse des Goldegger Schlosscafés. Im See zog eine einzelne Schwimmerin ihre Runden, sie oder jemand anderer am See hörte einen alten Stones-Song, die prägnante Stimme von Mick Jagger wurde vom leichten Wind auf die Terrasse getragen, dann pünktlich zu Mittag setzten die Kirchenglocken ein. "Das ist natürlich eine Kulisse, bei der man geneigt ist, die Probleme der Welt zu vergessen, was naturgemäß gleichzeitig gut und auch schlecht ist", so der Goldegger.

Schwaighofer ist Jahrgang 1950. Im Jahr 1968 wäre er also im besten Revoluzzer-Alter gewesen. Aber "meine Revolution beschränkte sich 1968 darauf, im Gymnasium entweder mit Fernbleiben oder schlechten schulischen Leistungen zu glänzen. Mir war damals alles andere einfach viel wichtiger. Wenn man es ins Positive drehen will, könnte man sagen, das war mein Protest gegen verkrustete schulische Strukturen", lacht der heute 68-Jährige.

Freie Märkte als gleichsam göttliches Gebot

Politisch interessiert war er schon damals, mit seinem Klassenkollegen Georg Maltschnigg, dem langjährigen SPÖ-Bürgermeister von Zell am See und kurzzeitigen Landesrat, habe er viel über Politik diskutiert. "In Wirtschaftskunde wurde uns als quasi göttliches Gebot gepredigt, dass der Markt alles regle, das habe ich immer in Zweifel gezogen", so Schwaighofer.

Schulisch kam er wieder in die Spur, maturierte und absolvierte danach die Pädak in Salzburg. 1972 kam er als Lehrer in die Polytechnische Schule nach Lend. Dass er selbst nicht unbedingt ein Musterschüler gewesen war, kam ihm im Ungang mit den 15-jährigen Poly-Schülern zugute, meint er. Damals sei die Schulpolitik im Umbruch gewesen, gerade bei den Polytechnischen Schulen seien plötzlich Wahlpflichtfächer möglich geworden, die Schüler hätten viel mehr selbst entscheiden dürfen als früher. Dieser progressive politische Ansatz habe sich dann vor allem in seiner Zeit in der PTS St. Johann ausgewirkt. Der damalige Direktor und vor allem der Bezirksschulinspektor wären offen für neue Ideen gewesen. "Ich war damals beeinflusst von den Ideen der Summerhill-Schule in England, die einen demokratisch-offenen Lehrstil propagierte. Ich hatte einen sehr offenen Umgang mit meinen Schülern."

In St. Johann intensivierte sich auch sein Interesse für Kulturarbeit. Bei Veranstaltungen des Kulturvereins Spectrum, der von Hans Witke Mitte der 1970er-Jahre gegründet wurde, war er Stammgast. Dort gab es u. a. Lesungen von progressiven österreichischen Autoren wie etwa Peter Handke. Auch sonst zeigte sich Schwaighofer sehr offen für gesellschaftskritische Strömungen. Entsprechende Liedtexte wie etwa von der Band "Schmetterlinge" wurden von ihm im Deutschunterricht oder im Fach Politische Bildung verwendet. Die Spectrum-Veranstaltungen und Bücher wie Fritjof Capras 1972 erschienenes Werk "Wendezeit" beeinflussten Schwaighofer nachhaltig. Sie waren auch mit ausschlaggebend für seine spätere kulturelle und politische Arbeit. "Meine Überzeugung war und ist, dass das derzeitige System auf Dauer nicht funktionieren kann." Neue Wege, etwa was regionale Wirtschaftskreisläufe betrifft, einzuschlagen, war sein Ziel: "1982 haben wir beispielsweise im Rahmen der ersten Goldegger Dialoge auch den ersten Bauernmarkt des Landes Salzburg veranstaltet. Diese Idee ist mittlerweile etabliert. Vieles jedoch, was basierend auf der 1968er-Bewegung entstanden ist, wird heute infrage gestellt oder zurückgenommen. Deshalb müsse man auch in der Kulturarbeit wieder verstärkt dazu übergehen, zu kritischem Denken anzuregen. Schwaighofer: "Die Beschäftigung mit dem Guten, Schönen und Wahren genügt nicht. Wir müssen und wir werden mehr tun."