Eine lange und starke Saison

Der Werfenwenger Skibergsteiger Jakob Herrmann über seine erfolgreiche Saison und seine Pläne.

Noch ist die Skibergsteigersaison für Jakob Herrmann nicht ganz beendet, will er doch Ende April bei dem legendären und mehrtägigen Rennen "Patrouille des Glaciers" in der Schweiz noch mit dabei sein. "Ich mag diese langen Rennen einfach", schmunzelt der 34-jährige Werfenwenger, der in der Vergangenheit auch vielfach seine enorme körperliche und mentale Stärke für solche Bewerbe unter Beweis stellte. "Ich mag die Atmosphäre - am liebsten wäre mir, wenn jedes Rennen gleich über vier Stunden dauern würde. Natürlich braucht man dafür auch die richtigen Partner." Diesen Partner hatte Hermann zwar, als er etwa auf das Heimrennen der Mountain Attack in Saalbach verzichtete und mit dem Spanier Kilian Jornet die Pierra Menta mit einem dritten Rang abschloss: "Es war ein Wahnsinn, dass er überhaupt finishen konnte", denn Jornet litt bei diesem extremen Rennen - es geht in vier Tagen zirka 10.000 Höhenmeter über hochalpines Gelände - an starken Magenproblemen. "Sonst hätten wir siegen können, aber wir probieren es im nächsten Jahr einfach noch einmal." Sein ehemaliger Beruf Lehrer kommt bei dem Top-Skibergsteiger auf, wenn er über den Saisonabschluss in Flaine mit dem 20-jährigen Kärntner Junioren Paul Verbnjak, spricht: "Ich konnte ihm sehr viel an Renntaktik vermitteln. Er holte den U23-Gesamtweltcup und hat enormes Potenzial." Herrmann war bester Österreicher bei den Herrn und sicherte sich im Individual-Gesamtweltcup den 10. Platz. Bei Herrmann verläuft es von Jahr zu Jahr besser, "es fehlt nur mehr ein Prozent", meint er und fühlt sich körperlich fit, "obwohl ich jetzt im Kopf merke, dass ich mich nach Frankreich auf ein paar Sonnenstunden freue." Gut eine Woche hat er noch Zeit, dann geht es mit Verbnjak und Armin Höfl in die Schweiz.