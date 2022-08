Eine Lungauer Familie feiert ihr 500-Jahr-Jubiläum

Den Namen Essl bzw. Eßl tragen im Lungau viele. Wie sie alle zusammenhängen, haben zwei Frauen in viel Kleinarbeit untersucht.

Der Neuseßwirt ist die Wiege. 1522 wurde nicht nur das Wirtshaus erstmals urkundlich erwähnt, sondern auch der Name Eßl - so hieß der Hausherr (Vorname Georg). Seither ist die Liegenschaft, heute ein Bauernhof mit Gästezimmern, durchgehend in Familienbesitz. "Die männliche Erbfolge wurde nie unterbrochen", sagt Sieglinde Eßl, die mit Ehemann Alois den Betrieb in Mauterndorf führt.

Die Hobby-Historikerin hat gemeinsam mit Tochter Victoria die Familiengeschichte in diesen 500 Jahren aufgearbeitet. Ein Stammbaum in der Stube zeugt von den ...