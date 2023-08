Eine Million Euro Schwarzgeld: Steuerfahnder entlarven Salzburger Bauunternehmer

Der inkriminierte Steuerbetrug im Land Salzburg flog laut Finanzministerium durch Zufall auf. Ein Gastronom und Hotelier gilt als ein Beitragstäter.

Steuerfahnder ermittelten in Salzburg schon längere Zeit wegen umfangreichen Steuerschwindels in der Baubranche. Es geht um eine Million Euro an Schwarzzahlungen, die ein Salzburger Bauunternehmen erhalten haben soll.

Aufgeflogen ist die Causa während einer bereits mehrere Jahre zurückliegenden Hausdurchsuchung in einem Pongauer Gastronomie- und Hotelbetrieb. Die Steuerfahnder waren dort durch Zufall auch auf einen Kalender gestoßen, aus dem Informationen über Bau- und Renovierungsarbeiten am Gebäude zu entnehmen waren. Weil die Beamten jedoch bei einer anschließenden Überprüfung des Bauunternehmens keine Rechnungen über entsprechende betriebliche Umsätze fanden, kam es laut Aussendung des Finanzministeriums nun auch bei der Baufirma zur Hausdurchsuchung.

Zufallsfund bei Hotelier führte Steuerfahnder auf die Spur des Baumeisters

Im Zuge dieser Überprüfung gab der beschuldigte Bauunternehmer schließlich an, insgesamt eine Million Euro Schwarzgeld von diversen Betrieben bzw. Unternehmern erhalten zu haben. Laut Aussendung des Finanzministeriums befindet sich der Abschlussbericht der Steuerfahnder bei der Staatsanwaltschaft zur Anklageerhebung.

Elena Haslinger, Sprecherin der StA Salzburg, teilte dazu am Sonntag auf SN-Anfrage mit, dass ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Bauunternehmer "bereits seit dem Jahr 2021 anhängig" sei. Offenbar habe der besagte Baumeister nicht nur bei dem Pongauer Hotel- und Gastrobetrieb, sondern auch im Fall anderer Bauprojekte Schwarzgelder kassiert. Der Pongauer Gastronom als Auftraggeber des Bauvorhabens wird im Übrigen als Beitragstäter geführt.

Im ersten Halbjahr 2023 haben Steuerfahnder österreichweit 111 Fälle abgeschlossen. Mit dem Ergebnis, dass 21,3 Millionen Euro an Steuern nachbezahlt wurden. Außerdem drohen den beschuldigten Unternehmen österreichweit zusätzlich Strafen bis zum doppelten Betrag - somit mehr als 41 Millionen Euro.