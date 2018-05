Eine neue Dienststelle für das Rote Kreuz Straßwalchen

Der Großteil des Reinerlöses kommt karitativen Vereinen in Seekirchen, Henndorf und Eugendorf zu Gute. Über einen überwältigenden Ansturm konnte sich der Lions Club Seekirchen am Sonntag bei seinem ersten …

Chronik

Der Bursch wurde schwer an den Beinen verletzt. Die Unfallursache blieb vorerst unklar. Ein 15-jähriger Mopedfahrer krachte am Samstag in Henndorf ungebremst gegen das Frontmähwerk eines Traktors. Der Unfall …