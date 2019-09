Kinderärzte sind Mangelware. Jetzt hat die Stadt um eine mehr: Ingrid Reindl hat Räume im neuen Gesundheitszentrum Moos 15 bezogen.

Vor allem Eltern kleiner Kinder kennen das Dilemma. Es fehlt an Kinderärzten in der Stadt. Die, die es gibt, sind stark ausgelastet. Vor allem auf Vorsorge-Termine heißt es mitunter warten. Ingrid Reindl, Oberärztin in der Kinder- und Jugendheilkunde am Uniklinikum, ...