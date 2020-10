Eine Obstausstellung zum 90. Vereinsjubiläum

Der im Jahr 1930 gegründete Obst- und Gartenbauverein Abtenau feiert seinen Geburtstag mit einer Ausstellung. Das Logo wurde überarbeitet.

537 Mitglieder und knapp 20 Veranstaltungen allein im Vorjahr - Vereinsgründer Johann Rettenegger wäre wohl sehr zufrieden mit der Entwicklung "seines" im Jahr 1930 aus der Taufe gehobenen Obst- und Gartenbauvereins Abtenau.

Zum 90-Jahre-Jubiläum beschenkt der heute von Hans Eder geführte Verein sich selbst und alle Gartenfreunde mit einer großen Ausstellung am kommenden Wochenende. Von 9. bis 11. Oktober dreht sich deshalb im Pfarrzentrum Abtenau alles ums Thema Obst. Offiziell eröffnet wird die Ausstellung am Freitag um 15 Uhr durch Bürgermeister Johann Schnitzhofer.

Zugänglich ist die Ausstellung aber bereits ab 10 Uhr. "Wir müssen die Besucher bitten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Eingang und Ausgang sind voneinander getrennt", sagt Eder im Hinblick auf die coronabedingt nötigen Einschränkungen im Jubiläumsjahr.







Pomologen bestimmen Sorten

Pomologen bestimmen - wie schon bei der Ausstellung zum 80-Jahre-Jubiläum - mitgebrachte Apfel- und Birnensorten, die allerdings bis Donnerstagmittag vor Ort oder bei einem Ausschussmitglied des Vereins abgegeben werden müssen. 24 Mitglieder werden am Freitag nach der offiziellen Eröffnung für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Verein geehrt. Schule und Kindergarten stellen Projekte zum Thema Obst vor. Am Samstag um 13 Uhr findet die Obleutekonferenz des Landesverbands der Obst- und Gartenbauvereine in Abtenau statt, wobei auch die Baumwärterzertifikate vergeben werden. Nicht zuletzt wurde zum runden Geburtstag ein neues Vereinslogo entworfen.

Belegt ist der Obst- und Gartenbau im Lammertal seit Beginn des 17. Jahrhunderts. Damals war in den unter Erzbischof Wolf Dietrich angelegten Güterverzeichnissen erstmals von "Haus- und Pflanzgärteln" die Rede. Verstärkt betrieben wurde der Obstbau hier aber erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts.