Eine Person bei Fahrzeugabsturz in Neukirchen verletzt

Ein Pkw war auf dem Weg zur Wildalm von der Fahrbahn abgekommen. Eine Person wurde schwer verletzt und ins Spital gebracht.

Zu einem Fahrzeugabsturz in Neukirchen am Großvenediger kam es am Mittwochnachmittag. Ein Pkw war auf dem Weg zur Wildalm von der Straße abgekommen. Auch die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen war im Einsatz. Als die Helfer vor Ort waren, hatte sich die verletzte Person bereits aus ihrem Fahrzeug befreit. Sie wurde laut Rotem Kreuz schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber Martin 6 in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht. Der Pkw wird nun von einem Spezialfahrzeug geborgen.

Quelle: SN