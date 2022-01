Eine Pongauerin geht auf große Österreich-Tour

Erst war Barbara Huttegger überrascht, wie viele Gemeinden es in Österreich gibt. Jetzt will sie alle besuchen und darüber schreiben.

Barbara Huttegger (46) ist eine Frau voller Tatendrang. Nach vielen Jahren in der Gastronomie ist sie dabei umzusatteln. "Ich fange im Sozialbereich an und mache gerade eine Ausbildung", sagt die St. Johannerin. Neben der beruflichen Neuorientierung widmet sie sich intensiv ihren Hobbys Kunsthandwerk und Sport. Selbstgemachte Kerzen verkauft sie über das Internet, auf der Homepage babebi-ontour.com dokumentiert sie kleine und große Ausflüge in Schrift und Bild. "Ich bin zwar zu alt für eine typische Reisebloggerin, aber vielen gefällt es", sagt ...