Eine Prangstange aus Zederhaus kommt in das Museum

Zwei Jahre haben die Zederhauser ihren Prangtag am 24. Juni pandemiebedingt allein gefeiert. Am Freitag waren wieder Besucher erlaubt. Und Hunderte bewunderten die Prozession mit den acht Prangstangen. Bis zum Hohen Frautag, Mariä Himmelfahrt am 15. August, bleiben die Prangstangen in der Pfarrkirche, ehe die dann getrockneten Blumen an die Zederhauser verteilt werden. Diese verwenden die Blumen als Kräuterbeigabe in den weihnachtlichen Rauhnächten. Eine Prangstange wird Zederhaus schon in drei Wochen verlassen: Sie wird im Volkskundemuseum im Hellbrunner Monatsschlössl drei Jahre lang ausgestellt. Bilder: SN/ Bilder: SN/ Bilder: SN/Franz Taferner