Rund 20 Waldrappen legten in Salzburg-Maxglan eine Zwischenlandung ein.

"Wir haben an die 20 Waldrappen gezählt, die sich beim Pressezentrum unweit des Gasthauses Kuglhof gelandet sind", berichteten Stefan und Beatrix Krupka stolz. Das Urlauberpaar aus Baden Württemberg nahe Stuttgart, das derzeit in Schönau am Königsee weilt, war am Dienstag ...