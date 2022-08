Eine Reihe von großen Projekten steht an

Vom neuen Bauhof bis zur geplanten Entlastungsstraße für das Ortszentrum: In Wagrain sollen zahlreiche Infrastrukturprojekte umgesetzt werden.

Kräftige Investitionen in die Infrastruktur soll es in den kommenden Jahren in der Marktgemeinde geben. Wobei kräftig nicht heißt, dass Projekte - im Wortsinn - "um jeden Preis" umgesetzt werden.

So hofft Bgm. Axel Ellmer auch auf eine Entspannung der Preissituation und der Lieferengpässe im Bausektor, denn in der Marktgemeinde sollen schon im kommenden Jahr die Baumaschinen für kommunale Bauvorhaben auffahren.

Eines der ganz wichtige Projekte ist der Neubau eines Bauhofes. Dazu Ellmer: "Die jetzige Situation ...