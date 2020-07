Drei Skigebiete werden von Wagrain bis Zauchensee mit Seilbahnen verbunden.

Snow Space Salzburg dockt an Zauchensee an: Mit der neuen Verbindungsbahn Panorama Link und dem damit verbundenen seilbahntechnischen Zusammenschluss von Wagrain und Kleinarl sind die Skigebiete Snow Space Salzburg über den Shuttleberg mit dem Weltcuport Zauchensee verbunden. Somit werden in ...