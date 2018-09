Eine Rikscha für Gollings Senioren

Mit einem 500-Watt-Elektromotor macht die Rikscha Senioren wieder mobil.

Diesen Montag wurde die Seniorenrikscha "Martha on Tour" feierlich an das Seniorenheim Golling übergeben. Andrea Zenzmaier vom Seniorenheim hatte im Rahmen ihrer Ausbildung am IBG Bad Schallerbach für basales und mittleres Pflegemanagement den Projektauftrag erhalten.

"Das aus Dänemark kommende Model der SeniorenRikscha bietet älteren und pflegebedürftigen Menschen die Möglichkeit, Mobilität zu erlangen", sagt Zenzmaier. Die Senioren treten allerdings nicht selbst in die Pedale, sondern werden von ehrenamtlichen Fahrern chauffiert.

Möglich gemacht hat den Kauf der Rikscha das großzügige Sponsoring vieler Gollinger Betriebe, der Gemeinden Scheffau und Golling und eines Lieferanten. Einen großen Anteil am reibungslosen Ablauf beim Kauf und der Ausstattung der Rikscha hatte Fahrradservice Wallinger. Großes Engagement zeigte auch Andrea Schröcker, die die ehrenamtlichen Fahrer und Abläufe organisierte. Bei Interesse an einer Piloteneinschulung stehen Andrea Schröcker (Tel. 0664 8784655) und Andrea Zenzmaier (Tel. 0664 4252110) für Auskünfte zur Verfügung.